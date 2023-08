Verstappen será investigado por infrações de trânsito na França

Rio - Max Verstappen está sendo investigado por infrações de trânsito. O atual bicampeão de Fórmula 1 foi flagrado correndo acima do limite da velocidade em um túnel na estrada Nice Nord, na França. Segundo o jornal francês "Nice-Matin", o piloto holandês da Red Bull Racing estava guiando um Aston Martin Valkyrie a 124 km/h.

O limite da estrada era de 90 km/h. Além disso, Max Verstappen estava somente com uma mão no volante e utilizava fones de ruído, que fazem parte do pacote do carro para evitar danos aos tímpanos do motorista. O bicampeão pode ser processado por "submeter outros a risco de vida", além de receber multas por andar acima da velocidade permitida na via.

O Aston Martin Valkyrie é uma colaboração entre a Aston Martin e a RBR, concebido majoritariamente pelo lendário projetista Adrian Newey, responsável pela construção dos carros de Verstappen na Fórmula 1. O veículo é feito de fibra de carbono e tem motor V12, e é um modelo exclusivo da coleção pessoal do holandês. Ele é considerado o mais próximo possível de um carro de Fórmula 1.

Atual bicampeão da Fórmula 1, Max Verstappen caminha para conquistar o terceiro título da categoria em 2023. O piloto holandês lidera o campeonato com folga e não precisa mais vencer corridas para conquistar o título no final da temporada. A F1 volta no próximo fim de semana com a etapa da Holanda, no circuito de Zandvoort.