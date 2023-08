PSG: após votação secreta, Marquinhos segue como capitão da equipe

França - Após a realização de uma votação secreta, nesta terça-feira, 22, ficou definido que o brasileiro Marquinhos seguirá como capitão do PSG. A informação foi dada pelos jornais franceses "L'Équipe" e "Le Parisien".

Segundo a 'RMC Sport', o zagueiro não seria unanimidade no elenco. Apesar disso, ele era uma das opções de voto. De acordo com o Le Parisien, as demais opções eram Mbappé, Danilo Pereira, Kimpembe e até o italiano Verratti, que está fora dos planos do PSG e não foi relacionado para as duas primeiras rodadas do Campeonato Francês.

Em recente entrevista coletiva, o técnico do PSG, Luis Enrique, se esquivou da definição do capitão de sua equipe. O espanhol disse que, de fato, são os próprios jogadores que definem quem usará a braçadeira.

"Não escolho os capitães, são os jogadores. Eles botam quem melhor os representam. Nesta semana creio que houve uma reunião e existem quatro capitães que os representam. Quero os capitães dos jogadores e eles votam", afirmou o treinador.

Na primeira rodada do Campeonato Francês, contra o Lorient, Marquinhos começou como reserva, e a faixa ficou inicialmente com Danilo Pereira. O zagueiro brasileiro recebeu a braçadeira ao entrar na reta final do segundo tempo, no lugar de Lucas Hernández, mesmo com o defensor português ainda em campo.