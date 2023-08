Ex-jogador do Fluminense, meia Juan Cazares é anunciado por clube da Série A

Belo Horizonte - Ex-jogador do Fluminense, o meia equatoriano Juan Cazares, de 31 anos, foi anunciado como novo reforço do América-MG para a sequência da temporada. Ele assinou contrato até o fim do ano em um acordo que também envolve cláusulas de produtividade.

Cazares estava livre no mercado desde que encerrou o vínculo com o Independiente, da Argentina. Por lá, chegou a ser excluído de uma partida do Campeonato Argentino por caso de indisciplina. Antes, estava jogando pelo Metalist, da Ucrânia.



O meio-campista vestiu a camisa do Fluminense em 2021, mas não empolgou nas Laranjeiras e teve o contrato rescindido um ano antes do previsto. Na temporada em questão, marcou apenas um gol e deu quatro assistências em 37 partidas disputadas - dessas, sendo reserva em 26.

O futebol mineiro foi o ponto de destaque na carreira de Juan Cazares. Foi pelo Atlético-MG, entre 2016 e 2020, que o jogador mais brilhou. Foram 135 jogos pelo Galo, com 32 gols anotados e 23 assistências. Depois disso, foi negociado com o Corinthians e não conseguiu se manter em alto nível.

Na lanterna do Brasileirão, com apenas 10 pontos, o América-MG é forte candidato ao rebaixamento, mas ainda briga pelo título da Copa Sul-Americana. O Coelho encara o Fortaleza nas quartas de final da competição, com o primeiro jogo marcado para esta quinta-feira (24), às 19h, no Independência.