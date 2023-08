Pai de Neymar pode ser chamado para depor na CPI das Pirâmides Financeiras

Rio - O pai de Neymar pode ser convocado a comparecer na CPI das Pirâmides Financeiras. O deputado Caio Vianna (PSD-RJ) fará um requerimento para pedir a presença do empresário, após a revelação de que a empresa de Neymar Jr e seu pai, a NN Consultoria Esportiva, intermediou e recebeu comissão no contrato de patrocínio da empresa Blaze com o Santos. A informação foi dada pelo presidente do Peixe, Andres Rueda, que prestou depoimento à CPI nesta terça-feira (22).



“A empresa, inclusive está no contrato, NN Consultoria Esportiva. E o contato inicial feito com o Santos, comigo, foi feito com o senhor Neymar Pai. Ele tem um relacionamento amistoso com o clube e ele me ligou dizendo: "Olha, vocês estão precisando de patrocínio. Tenho um que está patrocinando o meu filho, vocês teriam interesse em conversar com eles?". Eu prontamente falei que sim (...). A agência dele, que intermediou o negócio, teve um valor de comissionamento de 10%”, disse Andres Rueda.



A empresa Blaze está sendo investigada por supostos atos que a caracterizariam como pirâmide. A companhia teria deixado de pagar apostas que foram feitas em seu site. Além disso, há também investigações sobre a propriedade da empresa.



Andres Rueda também falou sobre a duração do contrato de patrocínio entre a Blaze e o Santos, e aproveitou para revelar de que forma o clube vem recebendo os valores relativos à parceria.



“Um contrato por dois anos. São R$ 45 milhões. Onde R$ 25 milhões foram antecipados e pagos à vista três dias após a assinatura do contrato. E 23 parcelas mensais consecutivas de R$ 869 mil. Até o momento vem sendo regularmente pago. É um contrato que prevê a divulgação da marca Blaze na camisa e outras ações do Santos, sempre disponibilizando a marca Blaze como patrocinadora máster”, explicou o presidente do Peixe.