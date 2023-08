Vídeo: com cena do filme 'Barbie', clube inglês anuncia chegada de reforço

Inglaterra - O Burnley, da Inglaterra, usou uma cena do filme "Barbie" para anunciar a contratação do meio-campista Aaron Ramsey, de apenas 20 anos. O clube utilizou o momento em que as "Barbies" e "Kens" se cumprimentam.

No vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça-feira, 22, há uma edição com um corte em que o jogador aparece para dar "oi" à Barbie. No entanto, ele se "confunde" e diz "Oi, Burnley". Confira abaixo:

CRIATIVIADE NO CLUBE

Esta, aliás, não é a primeira vez que o Burnley inova para anunciar um reforço. O clube, por exemplo, já se inspirou na banda "Backstreet Boys", no programa infantil "Teletubbies" também no filme Shrek ( relembre este último aqui ).

A CONTRATAÇÃO

O meio-campista é cria do Aston Villa e chegou ao Burnley por uma quantia não revelada. O contrato com os Clarets é válido pelos próximos cinco anos. Ele também soma passagens pela seleção de base da Inglaterra e fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Europeu de Futebol sub-19, no ano passado.

"Estou absolutamente entusiasmado. Já faz algum tempo que estou esperando para ser jogador do Burnley e estou muito feliz que tudo esteja oficialmente feito agora. Mal posso esperar para começar", disse Ramsey, ao site do Burnley.

"Não consigo tirar o sorriso do rosto. Quando você chega a um novo clube, você quer que os rapazes o recebam e todos aqui fazem isso imediatamente. Tem sido muito fácil de resolver, todos têm sido incríveis", completou.