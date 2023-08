Uefa divulga novos modelos das bolas da Liga dos Campeões

A Uefa apresentou nesta terça-feira (22) os novos modelos da bola oficial da Liga dos Campeões 2023/24, tanto na edição masculina como na feminina. As versões desta temporada irão homenagear o hino da competição, que é figura carimbada na entrada das equipes.

No modelo para o torneio masculino, as 12 estrelas azuis encaixam em letras prateadas que remetem à expressão "The Champions" (os campeões), a mais conhecida na canção. Representações visuais dos tons musicais da letra alternam entre as estrelas em tons de roxo, vermelho e azul.

Já para a competição entre as mulheres, a homenagem ao hino da Liga dos Campeões foi maior. Toda a letra da música foi distribuída em dois painéis com as tradicionais estrelas em tom laranja brilhante com um padrão de texto circular nos gomos.

As bolas da Liga dos Campeões 2023/2024 foram desenvolvidas pela Adidas, e têm tecnologia avançada para oferecer melhor contato dos jogadores com o material proporcionando, provocando também um melhor desempenho em campo.