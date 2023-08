Internacional supera o Bolívar na altitude e se aproxima da vaga na semifinal da Libertadores

La Paz (BOL) - Com grande atuação do goleiro Rochet e contando com o fator sorte - ao levar duas bolas na trave -, o Internacional encaminhou a vaga para a semifinal da Copa Libertadores, ao derrotar o Bolívar por 1 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz (3.600 metros).



O jogo de volta acontecerá na terça-feira, às 19h, no estádio Beira-Rio. O Internacional avança com um simples empate. Para o Bolívar só a vitória interessa. O time boliviano terá que vencer por dois gols de diferença. Caso vença pelo placar mínimo, levará o duelo para os pênaltis. Quem passar, irá enfrentar o vencedor do confronto entre Fluminense e Olimpia (PAR).







A situação do Inter é muito confortável. O time gaúcho não perdeu em casa na competição, enquanto o Bolívar só venceu uma longe de La Paz. Na ocasião, venceu o Cerro Porteño, no Paraguai, por 4 a 0.



Tentando evitar uma derrota com placar elástico como aconteceu com Palmeiras e Athletico-PR, o Internacional entrou em campo com três zagueiros, com a clara intenção de explorar o contra-ataque. A tática deu resultado. Aos 15 minutos, em uma rápida saída de bola, Alan Patrick acionou Enner Valencia. O atacante avançou e chutou cruzado para fazer 1 a 0.



Atrás do placar, o Bolívar avançou sua marcação, mas exagerou nas tentativas aéreas. O time da casa teve 11 escanteios e deu trabalho ao goleiro Rochet, que fez ao menos duas defesas milagrosas para impedir que o rival chegasse ao gol.



O Internacional foi sentindo o cansaço no fim e não conseguiu mais atacar o Bolívar, que pressionou. O goleiro Rochet, no entanto, assegurou a vitória parcial para a equipe colorada.



O segundo tempo foi de um time só. O Bolívar comandou as ações, mas a bola insistiu em não entrar. Aos 19 minutos, Ronnie Fernández recebeu dentro da área e deu um leve desvio de cabeça. A bola carimbou o travessão de Rochet.



Aos 21, o time boliviano colocou mais uma bola na trave. Cruzamento da esquerda, Francisco da Costa desviou no poste. Sem conseguir marcar, o Bolívar começou a errar passes, facilitando a marcação do Inter, que tentava administrar a vantagem.



No fim, o Bolívar caiu de produção e acabou cedendo à marcação do Inter, que levou uma grande vantagem para Porto Alegre. A situação do Inter é muito confortável. O time gaúcho não perdeu em casa na competição, enquanto o Bolívar só venceu uma longe de La Paz. Na ocasião, venceu o Cerro Porteño, no Paraguai, por 4 a 0.Tentando evitar uma derrota com placar elástico como aconteceu com Palmeiras e Athletico-PR, o Internacional entrou em campo com três zagueiros, com a clara intenção de explorar o contra-ataque. A tática deu resultado. Aos 15 minutos, em uma rápida saída de bola, Alan Patrick acionou Enner Valencia. O atacante avançou e chutou cruzado para fazer 1 a 0.Atrás do placar, o Bolívar avançou sua marcação, mas exagerou nas tentativas aéreas. O time da casa teve 11 escanteios e deu trabalho ao goleiro Rochet, que fez ao menos duas defesas milagrosas para impedir que o rival chegasse ao gol.O Internacional foi sentindo o cansaço no fim e não conseguiu mais atacar o Bolívar, que pressionou. O goleiro Rochet, no entanto, assegurou a vitória parcial para a equipe colorada.O segundo tempo foi de um time só. O Bolívar comandou as ações, mas a bola insistiu em não entrar. Aos 19 minutos, Ronnie Fernández recebeu dentro da área e deu um leve desvio de cabeça. A bola carimbou o travessão de Rochet.Aos 21, o time boliviano colocou mais uma bola na trave. Cruzamento da esquerda, Francisco da Costa desviou no poste. Sem conseguir marcar, o Bolívar começou a errar passes, facilitando a marcação do Inter, que tentava administrar a vantagem.No fim, o Bolívar caiu de produção e acabou cedendo à marcação do Inter, que levou uma grande vantagem para Porto Alegre.