Corinthians presta homenagem a torcedores que morreram em acidente de ônibus

São Paulo - Na noite desta terça-feira, 22, na Neo Química Arena, foram feitas homenagens aos sete torcedores do Corinthians que morreram em um acidente de ônibus . Os jogadores subiram a campo para a partida contra o Estudiantes, válida pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, com uma faixa preta no braço.

Além disso, antes da bola rolar, houve um minuo de silêncio. As luzes do estádio, inclusive, chegaram a ser apagadas por alguns instantes.

Já no minuto sete do jogo, os torcedores levantaram bexigas pretas para o alto. De acordo com a reportagem do site "ge", que está no local, torcidas organizadas também cantaram os nomes de cada uma das vítimas.