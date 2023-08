Bela do Fluminense diz receber mais cantada de mulheres cita postura de homens: 'Têm medo de mim'

Rio - A Bela do Fluminense, Thalita Souza, é bem atirada para conquistar os homens casados no "Teste de Fidelidade", da RedeTV!, porém, na vida real não é bem assim. A beldade diz que espera os homens chegarem nela, mas nem sempre acontece isso.



"Homens têm medo de mim. Eles chegam mais nas redes sociais ou de maneira desrespeitosa. Mas não me incomodo de tomar iniciativa", diz ela.



Thalita conta que recebe mais cantadas de mulheres. "Elas chegam mais. Mas sempre de forma sutil, carinhosa e respeitosa. Digo que não curto e aceitam de boa. Não me incomodo. Não tem motivos para se incomodar com fletes respeitosos . Aliás, os homens podiam ser assim também, mas ficam tímidos ou são escrotos", comenta.