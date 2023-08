CBF define data de sorteio dos mandos da decisão da Copa do Brasil

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil. O evento será realizado na próxima segunda-feira (28), às 14h (de Brasília), na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No dia, estarão presentes os presidentes, técnicos e um jogador de cada finalista. Flamengo e São Paulo decidem o título da Copa do Brasil nos dias 17 e 24 de setembro. O Rubro-Negro busca o quinto título, enquanto o Tricolor tenta o primeiro.

O campeão vai faturar R$ 70 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 30 milhões. O Flamengo é o atual campeão após vencer o Corinthians na decisão do ano passado, mas terá que superar o treinador Dorival Junior, responsável por levar o clube ao quarto título.

O Flamengo também vive a expectativa pelo Maracanã. O estádio será interditado por 20 dias após o dia 26 e vai retornar somente na decisão. Se o jogo de ida for no Maracanã, o local será reaberto no dia 17. Já em caso de ser o palco da volta, terá uma semana a mais de recuperação do gramado.