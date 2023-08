Com 66 medalhas, Brasil lidera Gymnasiade-2023

O Brasil lidera os Jogos Mundiais Escolares Sub-15, a Gymnasiade-2023, com 66 medalhas conquistadas em três dias de competição. Na maior disputa do desporto escolar, que acontece no Rio de Janeiro e nos equipamentos do Jogos Olímpicos de 2016, a delegação brasileira soma 23 ouros, 21 pratas e 22 bronzes.



Em segundo vem a Inglaterra, com 29 medalhas, sendo 14 de ouro e, em terceiro, está a China, com 37 no total, mas com 12 de ouro.



A Gymnasiade começou na segunda-feira (21), com 1.400 atletas de 46 países. Eles disputam 18 modalidades no Parque Olímpico da Barra, na Arena da Juventude, em Deodoro, na Universidade da Força Aérea (Unifa), em Sulacap, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), e na Escola de Educação Física do Exército (ESEFEx), na Urca.



No calendário de competições estão tiro com arco, ginástica artística, atletismo, badminton, basquete 3x3, boxe, xadrez, dança esportiva, esgrima, judô, karatê, orientação, ginástica rítmica, natação, tênis de mesa, taekwondo, wrestling. O paradesporto está representado com disputas da paranatação.



A delegação brasileira é a maior da Gymansiade-2023, com 404 integrantes e 383 estudantes-atletas, seguida por China (200), Chile (164) e EUA (122).



O Rio de Janeiro tem 71 atletas na disputa, sendo 16 deles integrantes do Bolsa Atleta RJ, programa do governo estadual realizado por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que concede bolsas de R$ 500 a R$ 5 mil para atletas e paratletas a partir de 12 anos. Ainda dentre a delegação do Rio, estão cinco estudantes da rede estadual.



"Ganhar um ouro no mundial, na primeira vez que participo, está sendo algo muito surreal pra mim. Estou feliz demais com essa conquista, porque mostra que todo esforço, todo treino, todos os dias que eu caí na água, que fui à academia, tudo valeu a pena. Me motiva a treinar cada vez mais para daqui a algum tempo, se Deus quiser, representar o Brasil nas Olimpíadas", comemorou o nadador Gabriel Abrahão, de 15 anos, atleta do Flamengo e representante do Bolsa Atleta RJ.



Dentre os destaques de ouro do Brasil, a natação brasileira deixou sua marca no revezamento 4x100 livre. A vitória veio em clima de dobradinha, com as equipes masculina e feminina no primeiro lugar do pódio. E teve Bolsa Atleta RJ saindo da raia com medalha no peito: Gabriel Abraão e Joice Rocha são do time aquático que garantiu dois ouros para o Brasil.



Folga para conhecer o Rio



Os estudantes-atletas tiveram um dia de descanso nesta quarta-feira (23) para visitar pontos turísticos e culturais da cidade do Rio. Com paradas no Estádio do Maracanã, Pão de Açúcar e praia de Copacabana, para passear no calçadão.