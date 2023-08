CBF teria receio de Jorge Jesus dificultar relação entre Neymar e Seleção

Rio - A declaração de Jorge Jesus de que Neymar está lesionado e que se surpreendeu com a convocação do brasileiro para a Seleção foi vista com surpresa pela CBF. Porém, de acordo com a "ESPN", a entidade teme que o ex-treinador do Flamengo atrapalhe a relação entre o craque e a equipe pentacampeã mundial.

Jorge Jesus nunca foi visto com grande entusiasmo por nomes fortes dentro da CBF. Causou incômodo, por exemplo, o vazamento de informações sobre sua disponibilidade para assumir a seleção pentacampeã do mundo. Nesta semana, o jornal português "Record", divulgou a informação da lesão de Neymar, algo que seria uma informação interna do Al-Hilal, e que não chegou até a Seleção.

Neymar, de 31 anos, é visto como peça fundamental pela comissão técnica da seleção brasileira, visando a Copa do Mundo de 2026. O atacante assinou contrato de duas temporadas com o Al-Hilal.