Decisão de Fernando Diniz na Seleção irrita cúpula do Barcelona

Na última sexta-feira (18), Fernando Diniz fez sua primeira convocação no comando da seleção brasileira. Sua estreia foi marcada por vários nomes repetidos e algumas controvérsias. A lista dos 23 chamados, ou melhor, um nome que não apareceu entre os escolhidos, irritou o Barcelona .



Isso porque o clube espanhol não gostou nada do fato de Diniz não ter convocado Vitor Roque , atacante do Athletico Paranaense que já está vendido ao Barcelona para o ano que vem, afirmou o jornal "AS", da Espanha.



Os dirigentes do Barcelona acreditam que o camisa 9 ir para a seleção brasileira seria ainda melhor para a sua carreira. Pois, por lá, Vitor Roque estaria enfrentando adversários de primeiro nível e chegaria ao clube espanhol ainda mais pronto para o futebol europeu.



A alta cúpula do Barcelona não entende como o treinador da Seleção priorizou nomes como Richarlison, do Tottenham, e Matheus Cunha, do Wolverhampton, à frente de Vitor Roque. A expectativa dos espanhóis é que o camisa 9 estivesse em todas as convocações da seleção brasileira até o fim deste ano.

Na atual temporada, Vitor Roque tem 18 gols marcados e 7 assistências distribuídas em 38 partidas disputadas. O camisa 9 é um dos grandes destaques do CAP no ano, mesmo com as eliminações precoces na Libertadores e Copa do Brasil.