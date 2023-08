Neymar participa de atividade sem a bola em treinamento do Al-Hilal

Arábia Saudita - O atacante Neymar, de 31 anos, participou de uma atividade sem a bola nesta quarta-feira, em treino do Al-Hilal, na Arábia Saudita. De acordo com o jornal português "Record", o craque chegou à nova equipe com duas lesões na coxa, e só poderá fazer sua estreia daqui a um mês.

A CBF segue acompanhando a situação de Neymar à distância, de olho na evolução do tratamento de Neymar. O camisa 10 foi convocado por Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro, pelas Eliminatórias. De acordo com o técnico Jorge Jesus, o atacante não terá condições de jogo.

O jogador teria sido diagnosticado com duas lesões no músculo femoral da perna direita: uma de grau mais leve, que seria tratada até o fim da semana; e outra de maior complexidade, que demandaria recuperação de cerca de quatro semanas. Na próxima semana, o brasileiro vai se submeter a uma ressonância magnética.

Caso realmente fique sem atuar por mais um mês, Neymar iria desfalcar o Al-Hilal em quatro partidas da equipe no Campeonato Saudita. O brasileiro não irá entrar em campo contra Al-Raed, Al-Ittifaq, Al-Ittihad e Al-Riyadh.