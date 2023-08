Clube francês anuncia contratação de meia revelado pelo Corinthians

França - O meia Adson foi anunciado, nesta quarta-feira (23), como novo reforço do Nantes, da França. O jogador de 22 anos chegou ao seu novo clube por meio de uma transferência na qual os franceses vão pagar 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27 milhões) ao Corinthians que manterá 20% dos direitos do atleta.

Adson assinou contrato por 5 anos e vai vestir o número 20 no futebol francês. Antes do seu anúncio oficial, o jogador fez um texto de despedida, através de suas redes sociais, onde agradece ao Corinthians, clube que o revelou para o futebol.

"Obrigado, Corinthians! O clube que acreditou em meu trabalho quando tudo era apenas um sonho, me formou como profissional e me permitiu viver grandes momentos vestindo essa camisa. Foram mais de 100 jogos, gols, assistências e muito amor e dedicação para representar a Fiel dentro de campo. Sigo para um novo desafio, mas muito honrado em dizer que faço parte do Bando de Loucos e que sou Cria do Terrão. Gratidão por tudo, vai Corinthians", publicou o meia.

No time paulista, o meia atuou por três temporadas como profissional e soma 13 gols em 114 partidas.