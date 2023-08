Equipe da Turquia tenta a contratação do zagueiro Sergio Ramos

Madri (ESP) - Em meio à reformulação do elenco para a disputa da Liga dos Campeões, o Galatasaray deseja a contratação do zagueiro Sergio Ramos, ex-Real Madrid e PSG.

De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o clube turco busca viabilizar a contratação do jogador de 37 anos, que, por sua vez, começou a considerar a possibilidade de atuar no futebol turco.

Sergio Ramos está livre no mercado de transferências desde que deixou o Paris Saint-Germain. A imprensa espanhola apontou que o jogador recusou propostas de equipes da Arábia Saudita ainda pensando em uma permanência no futebol europeu.

Ainda nas fases de classificação da Liga dos Campeões, o Galatasaray garantiu parte do seu plantel com nomes conhecidos no futebol europeu, como Ziyech (ex-Chelsea), Zaha (ex-Crystal Palace) e Tetê (ex-Leicester).