Atacante do Corinthians afirma que perdoou humorista que fez 'piada' com morte de seu pai

Rio - O atacante Gustavo Mosquito, do Corinthians, disse ter perdoado o humorista Eros Prado, que fez uma "piada" com a morte de seu pai durante a transmissão online do SBT no jogo contra o Estudiantes, pela Copa Sul-Americana. Em suas redes sociais, o jogador disse que quer colocar uma pedra no assunto e pediu que o comediante, demitido pela emissora de Sílvio Santos após a polêmica , pare de ser atacado.