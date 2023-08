Felipe Massa critica resultado da Fórmula 1 em 2008: 'Roubalheira'

Rio - Felipe Massa falou pela primeira vez sobre o processo que move contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Formula One Management (FOM) por conta do título da Fórmula 1 de 2008, conquistado por Lewis Hamilton por um ponto de diferença . Em entrevista ao "ge", o brasileiro criticou a batida proposital de Nelson Piquet Jr para beneficiar seu então companheiro de equipe, Fernando Alonso, no GP de Singapura daquele ano, e definiu o episódio como "roubalheira".