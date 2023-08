Clube inglês fecha com jogador campeão mundial com a Argentina

Inglaterra - Campeão mundial no Catar em 2022, o lateral-direito Gonzalo Montiel vai jogar na Inglaterra. O jogador foi emprestado pelo Sevilla ao Nottingham Forest e pode ser contratado em definitivo após o final da temporada.

Os valores da negociação não foram divulgados, mas segundo a imprensa argentina a opção de compra do jogador foi acertada em 11 milhões de euros (aproximadamente R$ 58 milhões). Montiel chega ao Forest para usar o número 29 e se junta aos brasileiros Felipe e Danilo.

"Estou muito feliz por ter ingressado neste clube. Acompanho a Premier League desde criança, costumava assistir a todos os jogos. Como jogador, você quer jogar na melhor liga, e a Premier League é exatamente isso", afirmou o argentino.

O lateral-direito é a quarta contratação dos ingleses para a temporada 2023/24. Até aqui, o Nottingham Forest já acertou com o goleiro Matt Turner, o meia Ola Aina e o atacante Anthony Elanga. Recentemente, os ingleses emprestaram o meia Gustavo Scarpa para o Olympiacos, da Grécia.

Aos 26 anos, Montiel foi revelado pelo River Plate, onde ficou até 2021, antes de se transferir para o Sevilla. No clube espanhol, o atleta marcou dois gols e deu cinco assistências em 72 partidas, além de ajudar a equipe a conquistar uma Liga Europa. Um dos momentos mais emblemáticos da carreira do jogador foi na Copa do Mundo de 2022, quando cobrou o pênalti decisivo que deu o tricampeonato para a Argentina.