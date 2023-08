Lutador do UFC ajuda polícia a prender suspeito de se masturbar em público

Estados Unidos - O lutador americano Andre Petroski, do UFC, ajudou a polícia a prender um homem suspeito de se masturbar em público. O caso aconteceu durante uma parada na estrada em uma viagem que ele fazia de Boston, onde lutou no último sábado (19), para a Filadélfia.



Petroski relatou que estava com Eddy Torres e Billy Janzer, seus colegas de equipe, e pararam em Montvale, Nova Jersey, para usarem o banheiro. Por lá, Janzer viu que o homem ao seu lado no mictório estava se masturbando e olhando fixamente para ele.



Após Janzer relatar o ocorrido aos companheiros, o grupo voltou ao banheiro e encontrou o suspeito em uma das cabines privadas, ainda observando as pessoas no mictório. O trio tirou o homem do banheiro e o entregou à polícia. Ele confessou que pega carros de aplicativo para ir até o local se masturbar uma vez por semana.



“Quem pede Uber para uma parada de descanso no meio de (Nova) Jersey, no meio da estrada? Aí ele finalmente admitiu, "Oh, eu tenho problemas", blá blá blá. Ele admitiu que vai lá uma vez por semana. Os gerentes conseguiram ver nas câmeras de segurança quantas vezes ele vai lá”, disse Petroski ao site "MMA Junkie".



Petroski lutou pelo UFC no último sábado (19) e venceu Gerald Meerschaert. O atleta disse que se sentiu na obrigação de entregar o tarado à polícia.



“Quem sabe quantas crianças entram ali (naquele banheiro)? Quem sabe o que ele vai fazer se vir uma criança sozinha lá algum dia? Eu tenho filhos. Se meu filho, Deus me livre, fosse naquele banheiro e visse aquilo, eu ia assassinar aquele cara. É meu dever. É meu dever como homem neste mundo, como homem que acredita em Deus. Estou aqui para tornar o mundo um lugar melhor. Sabe a frase, "Não há melhor defesa contra homens malvados do que bons homens habilidosos na violência"? Não há nada que eu odeie mais neste mundo que pedófilos e predadores sexuais”, declarou.