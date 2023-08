Neymar fecha acordo e vira embaixador de grupo de esportes equestres

Lisboa - Astro do futebol mundial e recém-contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar elevou sua paixão pelo esporte e uniu forças com o grupo empresarial português Horse Team/Campline Horses, uma referência no mundo equestre. A parceria para o atacante se tornar emabaixador foi confirmada nesta quarta-feira (23), firmando pela primeira vez um acordo de um craque do futebol neste maio.

O jogador da equipe saudita, ex-Barcelona e PSG, apadrinhou a Seleção Brasileira de Dressage – composta por João Marcari Oliva/Escorial e Renderson Oliveira/Fogoso –, que em outubro disputará os Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile.



Primeiro embaixador da Global Horse Team/ Campline Horses, Neymar celebrou o novo momento esportivo.

"Estou muito feliz em me juntar à família Horse Team/Campline Horses, mais ainda em conhecer o João Marcari e Renderson Oliveiraa, por tudo que eles têm feito para levar o Brasil ao topo do esporte equestre. Sempre tive muita curiosidade em saber mais sobre cavalos e estou ansioso em aprender mais com eles, comemorando as vitórias que virão. Esta parceria não é só sobre esporte, mas também dos valores que dividimos de trabalho em equipe, defesa da igualdade, proteção dos animais, da natureza e, claro, de amor ao Brasil", disse o craque do Al-Hilal.

Já o CEO do grupo, Rui Hortelão, classificou o acordo entre as partes como um grande momento da iniciativa, exaltando a figura de Neymar no meio esportivo e como isso pode aumentar o público.

"Ter Neymar Jr. como Embaixador Global é um passo extraordinário e uma responsabilidade enorme, por tudo que ele representa no esporte mundial. Como já tivemos a oportunidade de testemunhas em Santo Estevão, onde ele fez questão de ir apesar da mudança de vida (ida para o futebol saudita), acreditamos que esta parceria irá inspirar um público mais amplo para apreciar o talento, a beleza e os valores do adestramento, valorizando Portugal como destino turístico de tradição equestre."