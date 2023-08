Manchester City vence concorrência do Al-Nassr e renova contrato com Bernardo Silva

Manchester (ING) - O Manchester City ganhou a queda de braço com o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, e conseguiu manter o português Bernardo Silva na Inglaterra. Após sofrer com uma proposta astronômica do clube árabe, os ingleses anunciaram nesta quarta-feira a renovação de contrato de seu meia até junho de 2026.



O clube inglês celebrou muito o acordo em suas redes sociais, com série de posts mostrando o final feliz na negociação. Colocou Bernardo Silva assinando o novo contrato, dando declaração de amor e até divulgou um vídeo com os melhores lances do jogador com a camisa da equipe.



"Bernardo Silva assinou um novo contrato com o Manchester City, mantendo-se no clube até ao verão de 2026. O meio-campista português ingressou no City no verão de 2017 e deu uma grande contribuição para o nosso sucesso recente", anunciou o clube.



São 308 partidas disputadas, com cinco títulos do Campeonato Inglês, duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, Duas Supercopas da Inglaterra e a Liga dos Campeões. O jogador marcou 55 gols.



"Tive seis anos incríveis no Manchester City e estou muito satisfeito por prolongar o meu tempo aqui. Ganhar o Triplete (tríplice coroa) na temporada passada foi extremamente especial e é emocionante fazer parte de um time onde existe tanta fome e paixão", disse Bernardo Silva.



O jogador elogiou o espírito vencedor do técnico Pep Guardiola e espera seguir erguendo taças na Inglaterra. "O sucesso faz querer ainda mais e este clube me dá essa oportunidade de continuar vencendo. Adoro o treinador, os meus companheiros de equipe e os torcedores e espero que possamos partilhar ainda mais boas recordações nos próximos anos."



O diretor de futebol Txiki Begiristain também não escondeu sua satisfação com o acordo.

"Bernardo tem sido excepcional durante seu tempo no Etihad (Stadium), por isso estamos muito satisfeitos por ele ter assinado uma ampliação de contrato com o clube", disse.



O dirigente previu mais conquistas com a manutenção do jogador. "Sua qualidade e habilidade técnica são fantásticas e junto com seu trabalho duro e profissionalismo, ele se tornou um dos melhores jogadores do mundo", afirmou.

"Bernardo foi muito importante em nossa temporada de vitórias e temos certeza de que ele pode ajudar a conquistar ainda mais troféus nos próximos anos."