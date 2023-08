Textor ofereceu Nilton Santos para Flamengo mandar partida do Brasileiro

Rio - Sem o Maracanã, o Flamengo irá encarar o Athletico-PR, no próximo dia 13, em Cariacica. Porém, o Rubro-Negro recebeu uma oferta para manter o jogo no Rio de Janeiro. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplício, John Textor ofereceu para que o clube carioca mandasse a partida no Nilton Santos.

Apesar da postura do administrador da SAF do Botafogo, o Flamengo preferiu descartar a possibilidade. O Rubro-Negro vem fazendo críticas ao gramado do Nilton Santos por conta da grama sintética, e decidir atuar no estádio não seria de bom tom. Por isso, o convite foi recusado.

Por conta de problemas no gramado, o Maracanã ficará fechado por pelo menos 20 dias. Além do Nilton Santos, o Flamengo estudou jogar no Mané Garrincha, mas as condições do gramado devido aos eventos desagradou. A Arena Corinthians também esteve no radar, mas a diretoria do clube paulista recusou.