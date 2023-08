Ancelotti vê elenco do Real fechado e aborda mudança de posicionamento de Vini Jr

Rio - O nome de Kylian Mbappé, de 24 anos, continua tendo seu nome envolvido em um possível acerto com o Real Madrid, porém, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que não conta mais com nenhuma contratação neste momento para a disputa da temporada europeia.

"Descarto qualquer nova contratação antes do fechamento do mercado. O elenco está fechado", disse Ancelotti em entrevista coletiva nesta quinta.

O Real Madrid teve algumas perdas consideráveis em relação ao elenco do ano passado. Karim Benzema foi jogar no futebol saudita, Eder Militão e Courtois sofreram graves lesões e não deveram ter condições de entrar em campo nesta temporada. A principal contratação dos espanhóis foi o volante inglês Jude Bellingham. Com isso, Vini Jr tem atuando de forma diferente. O italiano abordou essa situação.

"Vinicius está se adaptando bem. Não estou forçando ele a jogar por dentro. Ele tem inteligência para saber onde jogar. Jogar mais por dentro dá mais chances de marcar. Ele tem que aprender a se mover pelo centro", afirmou.