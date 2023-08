Massa lamenta escândalo e desabafa sobre 2008: 'O título foi tirado por manipulação'

Rio - Após entrar com uma ação judicial reivindicando o título da temporada de 2008 , o piloto Felipe Massa lamentou a manipulação do episódio na etapa de Singapura, que alterou o rumo do campeonato. Em entrevista ao "ge", o brasileiro fez um desabafo revelando o sentimento de mágoa com a perda do título na corrida do Brasil, a última do calendário da época.

"(O escândalo) machuca e tira de uma situação em que você tinha um título na mão. Aquele título era nosso (do Brasil). E foi tirado por uma manipulação. Sem dúvidas é algo muito sério para o esporte, para a justiça, e para todas as pessoas que fazem parte do esporte que a gente sempre acha que é algo limpo, e não foi", disse Felipe Massa.

Massa ressaltou que não tem nada contra o britânico Lewis Hamilton, que terminou com o título daquele ano por um ponto de diferença. O brasileiro cruzou a linha de chegada em São Paulo em primeiro lugar e tinha o título nas mãos, mas na última curva Hamilton conseguiu a ultrapassagem necessária para superar a pontuação de Massa no campeonato.

"Acho que a briga aqui é sobre uma corrida que foi manipulada. Não tenho nada contra o Hamilton. E (a briga) é sim sobre uma corrida que foi manipulada, e alguém pagou mais por isso. Com certeza fui eu", afirmou Massa, que revelou que se sente campeão da temporada de 2008.

"Me sinto campeão. E acredito que todos os brasileiros que sofreram naquela última corrida do ano. Sem dúvidas me sinto campeão, e seria uma comemoração incrível aqui em Interlagos, naquele último momento de 2008", finalizou.

Singapuragate

O episódio do "Singapuragate" ocorreu na 15ª volta da etapa de Singapura, quando piloto brasileiro Nelson Piquet Jr recebeu uma ordem de Flavio Briatore, chefe da equipe Renault, para bater de propósito para forçar um safety car. O intuito era beneficiar o companheiro Fernando Alonso, que entrou duas voltas antes nos boxes e venceu a corrida.

Fernando Alonso largou em 15º lugar. Na época, o regulamento da F1 determinava que os boxes ficassem fechados durante o safety car. Com isso, todos os carros na frente de Alonso entraram nos boxes na volta seguinte após a saída do carro de segurança e, com isso, o espanhol assumiu a liderança. Massa, que disputava a liderança, caiu para 13º após uma falha da Ferrari no reabastecimento e não pontuou.

O caso foi investigado em meados de 2009, após a demissão de Nelson Piquet Jr. O piloto fez um acordo por delação premiada e não sofreu sanções esportivas, assim como Alonso. Já Briatore, Pat Symonds e a Renault sofreram punições. Entretanto, o resultado da corrida não foi alterado devido ao regulamento da Fórmula 1 e o título de 2008 permaneceu com Lewis Hamilton.