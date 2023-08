Problema no avião de Leila Pereira faz Palmeiras adiar retorno ao Brasil depois de vitória

Colômbia - Após a goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Pereira pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, na noite de quarta-feira, o Palmeiras encontrou um adversário para voltar da Colômbia para o Brasil. Antes da decolagem do avião de Leila Pereira, o sistema de segurança da aeronave detectou um problema e o voo de volta foi adiado até a resolução. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada pela reportagem do Estadão.



"Não houve nada demais. Antes da viagem, o sistema de segurança da aeronave detectou um problema técnico, que está sendo solucionado. Os jogadores passaram a noite no mesmo hotel onde estavam hospedados em Pereira", explicou a comunicação da equipe em contato com a reportagem por mensagem.



A viagem para enfrentar o Deportivo Pereira é a primeira internacional da aeronave com o Palmeiras. Comprado em Portugal, o avião realizou voos até mais longos para chegar ao Brasil sem problemas e também já tinha sido usado em outras ocasiões na Europa. Antes do jogo da Libertadores, a delegação do time paulista já havia voado na aeronave da Companhia Placar para o Rio, quando o time enfrentou o Fluminense.



O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para as 18h30 de domingo, no Allianz Parque, onde recebe o Vasco pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O AVIÃO DE LEILA PEREIRA



Comprado por Leila Pereira para facilitar a logística do Palmeiras para as partidas nas competições nacionais e continentais, a aeronave é de um modelo E190-E2, que tem 98 lugares e é avaliada em US$ 64 milhões ( cerca de R$ 305 milhões). A chegada do avião foi em meio a um momento de crise da presidente com a torcida do clube, que não aceita o fato do clube não ter contratado jogadores.



O avião pertence à Placar Linhas Aéreas, empresa de Leila no ramo da aviação, e será colocado à disposição de outros clubes para fretamento. O Palmeiras usa a aeronave por meio da contratação da empresa. A ideia de adquirir o avião partiu da própria presidente.



A iniciativa visa gerar uma economia para o clube, que, segundo apuração do Estadão, gasta em torno de R$ 1,5 milhão por mês com viagens do elenco. No momento, a empresa não tem autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para realizar voos comerciais, por isso as primeiras viagens têm sido bancados por Leila, como aeronave particular.



