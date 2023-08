Clube de Benzema prepara proposta de R$ 105 milhões para tirar zagueiro de clube da Série A

Gustavo Gómez em ação pelo Palmeiras Cesar Greco / Palmeiras Arábia Saudita - O Al-Ittihad, clube da Arábia Saudita que contratou Benzema na última janela de transferências, agora direcionou seu radar para o futebol brasileiro. Segundo o portal "UOL", os árabes preparam uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 105 milhões) pelo zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras.O paraguaio tem contrato válido com o Palmeiras até o final de 2026, com uma multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 263,6 milhões). O Al-Ittihad está ciente disso e está disposto a negociar o valor caso a primeira oferta seja recusada.

Esta não é a primeira vez que um time árabe se interessa pelo capitão do Palmeiras. O Al-Nassr, clube que conta com Cristiano Ronaldo e é treinado por Luís Castro, também fez contato com os paulistas para tentar a contratação de Gustavo Gómez. Entretanto, o Alviverde nem chegou a abrir conversas com os árabes.

Essa ação do Palmeiras pode se repetir com a negociação com o Al-Ittihad, uma vez que o clube afirmou que não planeja vender os seus principais jogadores visando a conquista de mais uma Libertadores.

Revelado pelo Libertad, do Paraguai, Gustavo Gómez passou por Lanús e Milan antes de chegar ao Palmeiras, em 2018. Desde então, o paraguaio se tornou ídolo no clube, tendo conquistado dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e duas Libertadores. Ao todo, o zagueiro disputou 261 partidas, marcou 33 gols e deu sete assistências com a camisa alviverde.