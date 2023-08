Atacante do Real, Reinier poderá ser emprestado a clube grego

Rio - O atacante Renier, de 21 anos, que está fora dos planos de Carlo Ancelotti, no Real Madrid, para a próxima temporada, poderá atuar no futebol grego. De acordo com informações do portal "UOL", o PAOK demonstrou interesse na contratação do brasileiro.

Ainda não houve nenhuma proposta oficial, mas a negociação seria por empréstimo Reinier tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026. Ele nunca atuou pelo clube espanhol, sendo emprestado ao Borussia Dortmund, e ao Girona, nas últimas duas temporadas europeias.

Revelado pelo Flamengo, Reinier foi contratado pelo Real Madrid, em 2020, por cerca de 35 milhões de euros (quase R$ 160 milhões na cotação da época). Campeão olímpico pela seleção brasileira em Tóquio, o atacante não conseguiu desenvolver seu futebol na Europa.