Messi anda com segurança particular até dentro do campo no Inter Miami; confira

Para atrair Lionel Messi ao Inter Miami , a diretoria do clube teve que se comprometer com uma série de regalias. Além de uma quantia milionária, ações da equipe e da Apple , foi descoberto que Messi também tem um segurança particular para os dias de jogos, que o segue até dentro do campo.





O segurança em questão é Yassine Chueko, um ex-soldado que possui experiência em combates no Iraque e Afeganistão. Além disso, Chueko domina artes marciais como: Kung Fu, Judô, Aikido, Krav Magá, Jiu-Jitsu, Muay Thai e Taekwondo, afirma o jornal "La Nacion".No entanto, no Inter Miami, a função de Chueko é proteger Lionel Messi da tentativa de qualquer assédio de torcedores, ou fãs no geral. O segurança segue o camisa 10 até mesmo durante as partidas do clube, acompanhando o jogador na lateral do campo.

A princípio, a presença de um segurança próprio para o jogador durante as partidas foi notada por torcedores online. Rapidamente, mais informações foram reveladas sobre o ex-soldado