Luis Rubiales vai renunciar ao cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol

Espanha - Luis Rubiales renunciará ao cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). De acordo com a imprensa espanhola, ele apresentará a renuncia na Assembleia Geral Extraordinária, que está marcada para esta sexta-feira, 25. Rubiales ocupava a função desde 2018 e gerou polêmica ao dar um beijo forçado em Jenni Hermoso, durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina 2023.

Além disso, imagens também capturaram um momento em que o mandatário segurou o órgãos genitais ao comemorar o título da seleção espanhola.

RELEMBRE O CASO E DESDOBRAMENTOS

O vídeo em que mostra o beijo forçado rodou o mundo e, claro, repercutiu muito mal. O Ministro da Cultura e do Desporto da Espanha, Miquel Iceta, disse que a atitude de Rubiales foi inaceitável e exigiu um pedido de desculpas.

Pelas redes sociais, já após a cerimônia de premiação, Jenni Hermoso admitiu que não tinha gostado do que havia acontecido entre os dois. Horas depois veio a suposta declaração em que a jogadora minimiza o caso - o site "Revelo" informou que a Federação Espanhola falsificou esse texto ( saiba mais aqui ).

Ainda conforme a reportagem do "Revelo", durante o voo da delegação de Sydney até Doha - onde houve escala antes da chegada em Madrid -, Luis Rubiales implorou a Jenni Hermoso que gravassem juntos um vídeo com o pedido de desculpas e a explicação do ocorrido. A atleta, segundo o site, negou.

Por causa do beijo em Jenni Hermoso, Luis Rubiales foi denunciado ao Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD, na sigla em espanhol). A denúncia, obtida pelo site The Objective, foi movida por Miguel Galán, presidente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol ( veja mais detalhes aqui ).