Andrey Santos causa boa impressão em Pochettino, mas deve ser emprestado pelo Chelsea

Inglaterra - Cria das categorias de base do Vasco, o volante Andrey Santos vem agradando ao treinador Mauricio Pochettino no Chelsea. Entretanto, segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, o jogador deve ser emprestado pelos Blues para ganhar minutagem na Europa.

A preferência da diretoria do Chelsea é que Andrey seja emprestado para um clube da Inglaterra. Fulham e Nottingham Forest foram equipes inglesas que se interessaram no empréstimo do brasileiro. Porém, Atlético de Madrid e Bayern de Munique também monitoram a situação.

O volante também deseja o empréstimo para ganhar minutos visando as Olimpíadas de 2024, que acontecerá em Paris. Ramon Menezes convocou Andrey em sua última lista, visando os amistosos contra Marrocos.

Andrey Santos chegou ao Chelsea neste ano, após ser comprado do Vasco e passar mais três meses emprestado no Cruz-Maltino. O Barcelona chegou a fazer contatos buscando a contratação em definitivo do brasileiro, mas os ingleses negaram qualquer início de conversa.