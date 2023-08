Vídeo: ex-Botafogo e Flamengo, Vitinho marca à la Ronaldinho Gaúcho no Campeonato Saudita

Arábia Saudita - Ex-atacante de Botafogo e Flamengo, Vitinho fez um golaço à la Ronaldinho Gaúcho no jogo do Al-Ettifaq contra Al-Khaleej, nesta quinta-feira, 24, válido pela terceira rodada do Campeonato Saudita. Numa cobrança de falta da entrada da área, aos cinco minutos do segundo tempo, o atacante finalizou rasteiro, e a barreira pulou. O goleiro, por sua vez, nada pôde fazer. Confira no vídeo abaixo:

PIQUE RONALDINHO GAÚCHO?



GOLAÇO DE FALTA DE VITINHO! pic.twitter.com/QVuTB8IOgR — Central do Arabão (@centraldoarabao) August 24, 2023

O gol, aliás, garantiu o empate do Ettifaq em 1 a 1 com o Khaleej. A equipe visitante havia aberto o placar com o português Fábio Martins, aos 29 minutos do primeiro tempo.

Em tempo: Al-Ettifaq volta a campo na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), para enfrentar Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Saudita. Ambos somam sete pontos na tabela de classificação, mas o Hilal leva a melhor nos critérios de desempate e está uma posição acima (terceiro).