Vasco x Fluminense: clássico pode ser disputado no Nilton Santos

Rio - O clássico entre Vasco e Fluminense, pela 23ª rodada do Brasileirão, marcado para o dia 16 de setembro, ainda não tem local definido. Sem o Maracanã, fechado para recuperar o gramado , e com São Januário proibido de receber clássicos por determinação da Polícia Militar, o Cruz-Maltino, mandante da partida, terá que buscar outra solução e estuda jogar no Estádio Nilton Santos. A informação é do "ge".

Atualmente, São Januário está interditado por decisão da Justiça devido às confusões após a derrota do Vasco para o Goiás, há mais de dois meses. O clube tenta a liberação em julgamento marcado para 30 de agosto, mas mesmo se conseguir, não poderá jogar com público contra o Flu, devido ao laudo da PM.

"Atualmente o entorno do estádio e seus acessos não oferecem condições mínimas de segurança para a realização de clássicos regionais (FLAMENGO, FLUMINENSE E BOTAFOGO), ainda que com o emprego massivo da Polícia Militar, portanto, em respeito ao Art 13 do Estatuto do Torcedor, tal medida encontra-se PROIBIDA", diz o laudo da PM, de maio de 2023, com validade até dezembro deste ano.

Apesar de estudar jogar no Nilton Santos, o Vasco ainda definirá qual estratégia será usada. O clube quer beneficiar seu torcedor, mas dará preferência para favorecer seu modelo de jogo, já que precisa focar na luta contra o rebaixamento.

Nesta quinta (24), o Vasco deu entrada na CBF com solicitação para que o duelo com o São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, aconteça no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida está prevista para o fim de semana de 8 de outubro, mas a data e o horário ainda não foram detalhados na tabela oficial da entidade.