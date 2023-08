Bia Haddad estreia no US Open diante da campeã de 2017

Estados Unidos - Nesta quinta-feira, 24, foi realizado o sorteio das chaves do US Open. Nesse sentido, ficou definido que a brasileira Bia Haddad Maia enfrentará a estadunidense Solane Stephens, que foi campeã do torneio em 2017.

Atualmente, Bia ocupa a 19º posição do ranking da WTA. Já Solane aparece na 38ª colocação. Quem avançar enfrentará a vencedora do confronto entre a estadunidense Taylor Townsend e a russa naturalizada francesa Varvara Gracheva.

RETROSPECTO

Esta será a segunda vez que Bia e Solane se enfrentam. Em 2019, a brasileira venceu a estadunidense por 2 sets a 0 em Acapulco, no México.