Jürgen Klopp descarta possibilidade de Salah deixar o Liverpool rumo a equipe saudita: 'Não existe nada'

Rio - Em meio aos rumores de que Mohamed Salah, de 31 anos, recebeu uma proposta e estaria inclinado a a defender o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, descartou a possibilidade do egípcio deixar o clube inglês rumo ao futebol árabe.

"Não há proposta. Mo Salah é um jogador do Liverpool. Não existe nada. E, se houvesse alguma coisa, a resposta seria não. Salah está 100% comprometido com o clube. É um jogador essencial e assim continuará a ser. Minha filosofia é apenas pensar em um problema quando o tiver", afirmou em entrevista.

O treinador alemão também reclamou do fato de a janela de transferências para contratações se encerrar no dia 1º de setembro, enquanto na Arábia Saudita, ela vai até o dia 20 do mês que vem.

"Isso não é bom. As autoridades deveriam deixar claro que, se quiser fazer pate do sistema, precisa fazer negócio ao mesmo tempo que os outros", disse.