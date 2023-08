Bela do Vasco relembra passado inusitado como peoa de rodeios

Rio - Bem antes de ser modelo e acumular os títulos de Bela do Vasco e Miss Bela do Rio de Janeiro, Rubi Borges tinha um trabalho que requer no mínimo muita coragem. Ela era peoa de rodeios.

"Montei em touros que muitos homens não tinham coragem de se aproximar. Já ganhei fivela do HCB (Hospital de Câncer de Barretos). Me sentia muito bem ajudando, fazendo desafios do bem em todo Brasil", comenta.



Rubi diz que o seu objetivo como peoa não era financeiro e seus prêmios iam para doação. Ela também comenta que sempre gosta de se desafiar. Esse período de sua vida a tornou uma mulher ainda mais forte.



"Minha vida sempre foi assim, encontrar desafios que colocassem meus medos à prova. Nunca montei com objetivo financeiro, pois doei todos os prêmios para causas humanitárias. Isso me fortaleceu e me trouxe uma nova perspectiva sobre a vida e seu sentido maior”, finaliza.