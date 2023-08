Fórmula 1: Norris é o mais rápido em treino livre para o GP da Holanda

A Fórmula 1 voltou das férias de meio de temporada nesta sexta-feira (25) com os treinos livres do GP da Holanda, e teve Lando Norris como dono do melhor tempo do dia, à tarde, após Max Verstappen liderar a primeira sessão. Depois de entrar no período de pausa da categoria em alta, com dois pódios, o britânico da McLaren anotou o tempo de 1min11s330 para superar o holandês da Red Bull por 0s023.



O TL2 foi de muito equilíbrio e teve seis equipes diferentes do primeiro ao sexto lugar. Alexander Albon, que já havia se saído bem com sua Williams ao fazer o quinto tempo do TL1, foi o terceiro, seguido por Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (AlhpaTauri) e Pierre Gasly (Alpine).



A repetição de equipe só veio na sétima posição, com Sergio Pérez (Red Bull).



Lance Stroll (Aston Martin), Valterri Bottas (Alpha Romeo) e Fernando Alonso (Aston Martin) completaram o top 10. Enquanto isso, a Ferrari sofreu para ter um bom desempenho e teve Charles Leclerc em 11º lugar. Carlo Sainz ficou ainda mais abaixo, na 16ª posição.



A disputa ainda foi marcada por acidentes dos australianos. Oscar Piastri e Daniel Ricciardo se acidentaram em sequência na curva 3, ponto inclinado do circuito de Zandvoort. Embora no mesmo local, os dois não se tocaram e cada um se acidentou de uma forma.



Ao perder o controle, Ricciardo até foi em direção ao carro do compatriota, mas conseguiu impedir a colisão.



Primeiro treino livre

A primeira sessão desta sexta-feira foi de briga acirrada entre Red Bull e Mercedes, com Aston Martin e Williams mostrando potencial em determinados momentos. No final das contas, a liderança terminou nas mãos de Max Verstappen, com uma volta de 1min11s852.



O GP da Holanda terá seu treino classificatório às 10 h (de Brasília) deste sábado (26). Já a corrida está marcada para o mesmo horário, no domingo.





Confira os tempos do segundo treino livre do GP da Holanda:





1º. Lando Norris (ING/McLarenn), em 1min11s330



2º. Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min11s353



3º. Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min11s599



4º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min11s638



5º. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min11s720



6º. Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min11s766



7º. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min11s817



8º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin, em 1min11S835



9º. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min11s857



10º. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min11s863



11º. Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min11s915



12º. Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min11s934



13º. Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min12s001



14º. George Russell (ING/Mercedes), em 1min12s009



15º. Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), em 1min12s074



16º. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min12s093



17º. Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min12s404



18º. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min12s693



19º. Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min12s901



20º. Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), em 1min13s096