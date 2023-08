Raulino de Oliveira tem laudo vencido e não tem regularização para receber jogos

Rio - O Fluminense tem um problema para resolver nos próximos dias. Palco escolhido para mandar o jogo contra o Fortaleza, no próximo dia 3, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o estádio Raulino de Oliveira está com o laudo do Corpo de Bombeiros vencido desde o dia 20 de agosto e não possui regularização para receber jogos.

O laudo de Prevenção de Combate a Incêndio (LPCI) do estádio venceu no dia 20 de agosto e o processo para a nova documentação foi indeferido. Por conta disso, a Portuguesa conseguiu alterar o local do jogo contra o Caxias-RS para o Luso-Brasileiro. Entretanto, a CBF mantém o Raulino de Oliveira como o local da partida entre Fluminense e Fortaleza.

Segundo o "ge", a CBF vê o processo do laudo como "normal" e acredita que ele será expedido. Sem o Maracanã pelo menos até o dia 17 de setembro, o Fluminense pretende mandar o jogo contra o Fortaleza em Volta Redonda, para não sair do Rio de Janeiro. O Flamengo, por sua vez, levará o jogo contra o Athletico-PR, no dia 13, para Cariacica, no Espírito Santo.

Fluminense e Flamengo aguardam o sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil para definirem quando o Maracanã ficará à disposição novamente. Se o estádio for o palco do primeiro jogo, ele retornará no dia 17 de setembro. Porém, se for a sede do segundo duelo, voltará no dia 24. Neste segundo cenário, o Flu teria que alterar o local do jogo contra o Cruzeiro, no dia 23.