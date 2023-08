Atacante fala em boicote à seleção caso presidente da Federação Espanhola siga no cargo

Espanha - Luis Rubiales decidiu não renunciar à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após o polêmico beijo em Jenni Hermoso. A decisão do dirigente foi comunicada em Assembleia-Geral Extraordinária da entidade, nesta sexta-feira.

Momentos após o anúncio da decisão do mandatário, o atacante Borja Iglesias, do Real Betis, utilizou as redes sociais para comunicar que não estará à disposição da seleção espanhola enquanto Rubiales seguir na Federação.

"Estou triste e decepcionado. Como jogador de futebol e como pessoa, não me sinto representado pelo que aconteceu hoje na Ciudad del Fútbol de Las Rozas (sede da Federação Espanhola). Acho que sim. é triste que continuem pressionando e focando em uma colega (Hermoso)", iniciou.



"Vestir a camisa da seleção espanhola é uma das melhores coisas que me aconteceu na minha carreira. Não sei se em algum momento voltarei a ser opção, mas tomei a decisão de não regressar à seleção até que as coisas mudem e este tipo de ato não fique impune", continuou.



Para encerrar, o Iglesias publicou a seguinte frase: "Por um futebol mais justo, humano e digno".

A decisão do dirigente contraria o que indicava a imprensa espanhola. Os veículos apontavam que Luis Rubiales renunciaria à presidência da Federação, por conta da grande pressão desde o último domingo, data em que as polêmicas aconteceram.