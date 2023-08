Clube inglês fecha a contratação de jovem defensor do Corinthians

Inglaterra - Um dos destaques do Corinthians, o zagueiro Murillo está de saída do futebol brasileiro. O jogador de 21 anos teve sua transferência acertada com o Nottingham Forest, clube inglês, que recentemente contratou Danilo, ex-Palmeiras, e Andrey Santos, por empréstimo junto ao Chelsea.

Segundo o portal "Goal", os ingleses devem desembolsar 16 milhões de euros (cerca de R$ 84,1 milhões) pela contratação de Murillo, que deve viajar para Nottingham nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato válido até junho de 2028. O valor será dividido entre 13 milhões de euros (R$ 68,6 milhões) fixos + 3 milhões de euros (R$ 15,8 milhões) em variáveis.



Revelado pelas categorias de base do Corinthians, Murillo subiu para a equipe profissional nesta temporada e já se consolidou como um dos principais nomes da defesa do clube paulista. Em 2023, o zagueiro disputou 27 partidas, sendo 26 como titular, e deu uma assistência.