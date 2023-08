Luva de Pedreiro revela que será pai: 'Cristiano Ronaldo Jr vem aí'

Rio - Luva de Pedreiro anunciou uma grande novidade para seus seguidores na tarde desta sexta-feira (25). O influenciador, de 21 anos, confirmou que será pai pela primeira vez e que a criança se chamará Cristiano Ronaldo Jr, em homenagem ao craque português.

Segundo Luva, a gravidez da mãe de seu filho já tem cinco meses, mas ele optou por só tornar a informação pública agora. O influencer não revelou a identidade da moça.

"Vou falar a verdade toda. Não gosto de postar na internet porque só tem polêmica. Pronto, falei: eu vou ser pai. Meu filho tem cinco meses e eu nunca falei a ninguém na internet, porque é só polêmica", disse Luva.

Em suas redes sociais, Luva de Pedreiro anunciou que vai ser pai, e o nome da criança: Cristiano Ronaldo Jr.



"Era para eu falar num momento momento especial, mas o pessoal estraga as coisas das pessoas só para botar em polêmica, em mentira. Me deixa em paz, eu vou ser pai, agora (a gravidez é de) cinco meses, Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Pronto, falei. Não era para eu falar agora, mas vou falar. Me deixa eu em paz, deixa eu viver minha vida, tô feliz. Cristiano Ronaldo Jr. vem aí e é isso que importa", completou.