F1: Ricciardo fratura a mão após batida e será substituído no GP da Holanda

Zandvoort (HOL) - O grid da Fórmula 1 terá uma mudança para a corrida da Holanda, no próximo domingo (27), no circuito de Zandvoort. O australiano Daniel Ricciardo vai dar lugar ao jovem neozelandês Liam Lawson, de 21 anos, após sofrer uma fratura na mão.

Ricciardo bateu na curva 3 durante o treino livre 2, realizado nesta sexta-feira (25). O piloto imediatamente reclamou de uma dor na mão durante conversa no rádio após a batida. O australiano foi levado ao hospital e o exame de raio-x apontou uma fratura.

"Um raio-X confirmou que (Daniel Ricciardo) sofreu uma fratura no metacarpo de sua mão esquerda e essa lesão não permitirá que ele continue com suas obrigações, sendo substituído pelo piloto reserva da equipe, Liam Lawson, pelo restante deste fim de semana", disse a AlphaTauri.

Liam Lawson é reserva da AlphaTauri desde o ano passado, quando se destacou na Fórmula 2 com um terceiro lugar no campeonato. O jovem neozelandês já teve passagem pela Fórmula 2 e atualmente corre na Super Formula do Japão, onde é vice-líder. Ele é membro da Academia da RBR desde 2019.

Daniel Ricciardo, de 34 anos, estava na reserva da Red Bull e voltou a receber uma oportunidade na AlphaTauri após a demissão de Nicky De Vries. O australiano participou de duas corridas, mas a lesão o afastará das pistas por tempo indeterminado.