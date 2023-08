Calegari elogia Fernando Diniz e deixa futuro indefinido após fim de empréstimo nos EUA

Rio - Emprestado pelo Fluminense até o fim de 2023, o lateral-direito Calegari, de 21 anos, vive um bom momento no Los Angeles Galaxy. O jovem recordou o período em que trabalhou com Fernando Diniz, e mesmo tendo perdido espaço no elenco tricolor, fez elogios ao comandante.

"Eu acho o Diniz um cara sensacional. Ele tem o jeito que o pessoal vê nos jogos, mas com a gente é diferente. Ele não descansa enquanto não tirar o melhor de você. Foi um dos melhores treinadores que já tive na minha carreira. Me ajudou muito e capacitou para voltar a vestir a camisa do Fluminense", afirmo eu entrevista à ESPN.

De acordo com informações do jornalista Victor Lessa já existe a movimentação para que o brasileiro seja adquirido pela equipe norte-americana. A negociação foi firmada com a opção de compra no valor de 2 milhões de dólares, cerca de R$ 11 milhões. No entanto, Calegari deixou seu futuro indefinido.

"Procuro viver dia após dia e aproveitar bastante esse tempo aqui. Nós temos grandes chances de entrarmos nos playoffs e brigarmos pelo título. No final do contrato a gente vê o que irá acontecer. Vamos sentar com os empresários para decidir o melhor prosseguimento da minha carreira", disse.

