Mas já? Ex-Flamengo, Vidal pede ligação de Riquelme para jogar no Boca Juniors

Rio - Ex-jogador do Flamengo, Arturo Vidal, de 36 anos, mal chegou ao Athletico-PR, porém, o volante parece já estar com a cabeça em outro clube: o Boca Juniors. O chileno foi questionado sobre a possibilidade de atuar no clube de Buenos Aires, e citou que está aguardando um convite de Juan Riquelme.

"Ir para a Boca? Román (Riquelme) é quem tem que ligar, ele sabe. Eles me amam muito na Argentina, nas vezes que fui, recebi muito amor", afirmou em entrevista à TNT Sports.

Atualmente, o ex-apoiador é vice-presidente do Boca Juniors. Na opinião de Vidal, o hexacampeão da Libertadores é o único clube que pode tirar o principal título sul-americano de 2023 de Palmeiras, Fluminense ou Internacional.

"Acho que o Boca é o único que pode brigar com os times brasileiros pela garra, pela torcida e porque jogar na La Bombonera deve ser uma loucura. Espero que possa ser campeão da Libertadores, mas vai ser difícil", finalizou.