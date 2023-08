Presidente da La Liga diz que 'gestos misóginos' de Rubiales não surpreendem

Espanha - O presidente da La Liga, Javier Tebas, se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol. O mandatário detonou as ações do dirigente, afirmando que atitudes misóginas do espanhol não causam supresa.

"Devo admitir que tem sido muito difícil explicar o que se tem passado com Luis Rubiales nos últimos anos. Tenho a sensação de que muitas pessoas, até agora, não entendiam o que os membros das entidades do futebol têm de viver ao lidar com ele como presidente da RFEF. Os gestos misóginos, as expressões profanas, o desastre protocolar e os insultos deste último constrangimento global não são uma surpresa e tiveram antecedentes óbvios que deveriam ter evitado uma nova vítima", afirmou Tebas.

O presidente da Federação Espanhola beijou a jogadora Jenni Hermoso sem o consentimento dela durante a entrega da premiação do título da Copa do Mundo Feminina. Além disso, se recusou a renunciar ao cargo, mesmo com o pedido popular e o boicote das jogadoras da seleção da Espanha, e afirmou que o beijo foi consentido. Tebas ainda complementou sua fala ao dizer que Rubiales está montando um "teatro vitimista" sobre o assunto.

"A Rubiales interessa mentir e me apresentar como um conspirador para se esconder e sair ileso dos seus escândalos e excessos. Ainda que o teatro vitimista tenha funcionado várias vezes, continuar agora tentando é simplesmente ridículo. É impossível atribuir a uma conspiração o seu comportamento misógino e desprezível, quando o dano à reputação de todo o futebol espanhol já é inevitável", completou.

Tebas e Rubiales têm um relacionamento muito conturbado dentro da política esportiva da Espanha. Quando houve a polêmica do presidente da La Liga com os casos de racismo sofridos por Vini Jr, o presidente da Federação Espanhola afirmou que os comentários do mandatário da La Liga deveriam ter sido ignorados.