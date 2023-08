Jenni Hermoso rebate Rubiales e diz que não consentiu com beijo; jogadoras anunciam boicote à seleção

Espanha - Jenni Hermoso desmentiu Luis Rubiales e destacou que "em nenhum momento" consentiu com o beijo dado pelo dirigente. Ela se pronunciou por meio de um comunicado divulgado pelo sindicato FUTPRO, que foi assinado por um total de 81 jogadoras (23 que foram à última Copa e outras 58 jogadoras e ex-jogadoras).

"Quero esclarecer que, como pode ser visto nas imagens, em nenhum momento consenti no beijo que ele me deu e, claro, em nenhum caso procurei levantar o presidente. Não tolero que se ponha em dúvida a minha palavra e muito menos que inventem palavras que eu nunca disse", disse Jenni Hermoso.

O comunicado foi publicado algumas horas depois que Luis Rubiales anunciou, na Assembleia Geral Extraordinária da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que não deixaria o cargo de presidente da entidade. A expectativa, de acordo com a imprensa espanhola, era de que ele renunciasse

Ao invés disso, no discurso, ele garantiu que permaneceria, falou em "falso feminismo" e disse que Jenni Hermoso teria consentido com o beijo ( clique aqui e saiba mais ). Também vale destacar que, durante o discurso, ele foi aplaudido de pé pelos presentes, o que inclui Jorge Vilda e Luis de La Fuente, técnicos da seleções feminina e masculina da Espanha, respectivamente.

BOICOTE

No último parágrafo do comunicado do sindicato, as jogadoras anunciaram que não retornarão à seleção espanhola "caso os atuais dirigentes continuem" na Real Federação Espanhola de Futebol.

"Depois de tudo o que aconteceu durante a cerimônia de entrega das medalhas da Copa do Mundo Feminina, queremos afirmar que todas as jogadoras que assinarem esta carta não voltarão à convocação para a Seleção Nacional caso os atuais dirigentes continuem", diz um trecho do comunicado.

Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

À raíz dos acontecimentos ocorridos esta manhã e dada a perplexidade do discurso proferido pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Sr. Luis Manuel Rubiales Béjar, as jogadoras da equipe principal, recentes campeões mundiais, em apoio a Jennifer Hermoso, querem expressar a sua condenação firme e contundente aos comportamentos que violaram a dignidade das mulheres.



Face às declarações do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Jennifer Hermoso quer negar categoricamente que tenha consentido no beijo que D. Luis Manuel Rubiales Béjar lhe deu na final do Mundial. “Quero esclarecer que, como pode ser visto nas imagens, em nenhum momento consenti no beijo que ele me deu e, claro, em nenhum caso procurei levantar o presidente. Não tolero que se ponha em dúvida a minha palavra e muito menos que inventem palavras que eu nunca disse".

Do nosso sindicato queremos enfatizar que nenhuma mulher deve sentir necessidade de responder às imagens contundentes que todos viram e claro, não deveriam ser envolvidas em atitudes não consensuais.



As jogadoras da Seleção Espanhola de Futebol, atual campeã mundial, esperam respostas contundentes dos poderes públicos para que ações como essas não fiquem em pune.



Queremos terminar esta afirmação pedindo verdadeiras mudanças estruturais que ajudem a Seleção Nacional a continuar a crescer, de forma a transferir este grande sucesso para as gerações posteriores. Enche-nos de tristeza que um acontecimento tão inaceitável consiga manchar o maior sucesso desportivo do futebol feminino espanhol.

Depois de tudo o que aconteceu durante a cerimônia de entrega das medalhas da Copa do Mundo Feminina, queremos afirmar que todas as jogadoras que assinarem esta carta não voltarão à convocação para a Seleção Nacional caso os atuais dirigentes continuem.