Brasil cai no ranking feminino da Fifa após vexame na Copa do Mundo

Rio - O Brasil caiu uma posição no ranking feminino da Fifa. Com a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2023, a seleção brasileira caiu para o nono lugar com 1949,41 pontos, mas ainda figura entre as dez melhores seleções do mundo.

Entre as dez melhores, o Brasil está na frente apenas do Canadá, que soma 1944,84 pontos. Com o título da Copa do Mundo, a Espanha saltou de sexto para o segundo lugar com 2051,84 pontos. Já os Estados Unidos perderam a liderança e caíram para terceiro.

A nova líder do ranking feminino da Fifa é a Suécia, que terminou a Copa do Mundo de 2023 em terceiro lugar. Já a anfitriã Austrália, que ficou em quarto, não entrou no top 10 apesar da campanha histórica no Mundial.

Confira o top 10:

1º - Suécia - 2069,17 pontos

2º - Espanha - 2051,84

3º - Estados Unidos - 2051,21

4º - Inglaterra - 2030,14

5º - França - 2004,17

6º - Alemanha - 1987,67

7º - Holanda - 1984,5

8º - Japão - 1961,35

9º - Brasil - 1949,41

10º - Canadá - 1944,84