Com hat-trick de Cristiano Ronaldo e dois gols de Mané, Al-Nassr goleia no Sauditão

Rio - Cristiano Ronaldo brilhou e comandou a vitória do Al-Nassr no Sauditão. Com hat-trick do craque português e dois gols de Sadio Mané, o time comandado pelo técnico Luís Castro goleou o Al-Fateh por 5 a 0, nesta sexta-feira (25), no estádio Prince Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, pela terceira rodada do Campeonato Saudita.

Foi a primeira vitória do Al-Nassr no Campeonato Saudita na temporada 2023/24. O time comandado por Luís Castro foi derrotado por Al-Ettifaq e Al-Taawon nas duas primeiras rodadas, mas desencantou com grande estilo. Com a vitória, o Al-Nassr soma três pontos e ocupa o décimo lugar na classificação do Sauditão.

O Al-Nassr volta a campo na próxima terça-feira (29), às 15h (de Brasília), contra o Al-Shabab, no estádio KSU, em Riade, pela quarta rodada do Campeonato Saudita. O Al-Shabab ainda busca a primeira vitória na competição após somar dois empates e uma derrota nos primeiros três jogos da competição.