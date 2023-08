Vini Jr se machuca e deixa partida do Real Madrid com apenas 17 minutos

Espanha - O atacante Vini Jr virou motivo de preocupação para os torcedores do Real Madrid. Nesta sexta-feira (25), o atacante sentiu dores no músculo adutor da coxa direita e precisou ser substituído com apenas 17 minutos na partida contra o Celta de Vigo, no Estádio Balaídos, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Vini Jr havia começado bem a temporada. Em seu segundo jogo, o novo camisa 7 do Real Madrid marcou um dos gols na vitória sobre o Almería, na última rodada do Espanhol. Sem o brasileiro, Ancelotti colocou Joselu em campo.

A lesão de Vini Jr acende o alerta também na seleção brasileira. O atacante foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para as primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro.