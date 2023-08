Treinador do Arsenal confirma que Gabriel Jesus está recuperado de lesão e pronto para jogar

Inglaterra - Gabriel Jesus se recuperou da cirurgia no joelho direito e está pronto para estrear pelo Arsenal na temporada 2023/24. A informação foi dada pelo técnico Mikel Arteta, durante a entrevista coletiva desta sexta-feira, 25.

"Estamos muito felizes. Obviamente, foi um grande golpe para ele depois da pré-temporada ter que fazer outra cirurgia, mas ele está muito bem e treinou muito a semana inteira. Então, ele está pronto para ir (jogar)", disse Arteta.

Na sequência, um jornalista perguntou ao treinador se Gabriel Jesus pode jogar desde o começo. Arteta, então, respondeu: "é isso".





Em tempo: com Jesus à disposição, o Arsenal enfrentará o Fulham neste sábado, 26, a partir das 11h (de Brasília), no Emirates Stadium. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

LESÃO DE JESUS

O atacante brasileiro se lesionou durante o jogo contra o Monaco, válido pela Emirates Cup, que é um torneio amistoso de apenas uma partida. Após o confronto, que terminou com vitória do Arsenal nos pênaltis, Arteta havia confirmado que Jesus precisaria passar por cirurgia no joelho direito.

Esta, aliás, foi a segunda vez num curto período de tempo que o jogador sofre com um problema na região. Durante a Copa do Mundo do Catar, ele machucou o joelho direito e ficou afastado por quase 100 dias.